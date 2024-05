Không cần phải khẳng định thì ai cũng biết Man City hiện nay đang là một trong những câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Nhưng ít người biết rằng, câu lạc bộ này trước đây đã phải trải qua một thời gian khó khăn. Họ không đủ khả năng để chiêu mộ những cái tên hàng đầu, thay vào đó là những cầu thủ cho mượn hoặc từng qua thời đỉnh cao. Nên vì thế mà cũng có những thủ môn của Man City mà người hâm mộ không ngờ tới trong quá khứ.

Những thủ môn của Man City không ngờ tới

Không thể phủ nhận rằng, danh sách những thủ môn của Man City sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho người hâm mộ. Là bởi, nhiều trong số đó là những huyền thoại từ các đội bóng khác.

David James

Thủ môn David James đã gắn bó với Man City từ năm 2004 đến 2006, đóng góp một phần không nhỏ cho đội bóng này. Sự nghiệp bóng đá của anh đã khởi sắc tại Watford, sau đó là Liverpool và Aston Villa, nơi anh đã khẳng định được tài năng và tên tuổi của mình.

Khi chuyển đến Man City, những sai lầm của James luôn trở thành điểm nóng cho những cuộc thảo luận, và anh thường xuyên trở thành mục tiêu chỉ trích. David James tiếp tục cuộc hành trình bóng đá của mình tại Portsmouth, Bristol City và cuối cùng là Kerala Blasters ở Ấn Độ.

Shay Given

Từ năm 2009 đến 2011, Shay Given đã tạo ra những trang sử đẹp cho Man City với những màn thể hiện xuất sắc. Anh khởi đầu cuộc hành trình bóng đá tại Celtic và sau đó chuyển sang Newcastle United, nơi anh đã tỏa sáng và từng là một trong những thủ môn hàng đầu của Premier League.

Mặc dù thời gian khoác áo Man City của Given không lâu, nhưng những pha cản phá đầy ấn tượng của anh đã in dấu ấn mãnh liệt trong lòng người hâm mộ. Sau Man City, Given đã cống hiến cho Aston Villa và Stoke City trước khi quyết định chấm dứt sự nghiệp vào năm 2017.

David Seaman

David Seaman đã có quãng thời gian ngắn ngủi chỉ một năm nhưng không kém phần ấn tượng trong màu áo Man City. Trước khi đặt chân đến Man City, Seaman đã là một biểu tượng tại Arsenal, nơi anh đã giành nhiều danh hiệu và được tôn vinh như một trong những thủ môn xuất chúng nhất của đội bóng.

Thời gian khoác áo Man City của anh có thể ngắn, nhưng Seaman đã để lại những dấu ấn khá ấn tượng. Anh nổi tiếng với lối chơi bình tĩnh, khả năng cản phá tuyệt vời, đã giúp Man City duy trì phong độ quá trình mùa giải. Sau mùa giải 2003-2004, Seaman đã quyết định rút lui khỏi sự nghiệp thi đấu và bắt đầu hành trình mới như một bình luận viên bóng đá.

Willy Caballero

Mang trong mình bản lĩnh và khả năng phản xạ tốt, thủ môn người Argentina Willy Caballero, đã tạo ra dấu ấn đặc biệt khi thi đấu cho Man City từ năm 2014 đến 2017. Anh nhanh chóng trở thành một trong những lựa chọn tin cậy dưới khung thành của đội bóng.

Tuy chỉ đóng vai trò dự bị cho các thủ môn chính trong phần lớn thời gian tại Man City, nhưng những cống hiến của Caballero vẫn đã khẳng định được giá trị của anh. Cùng với đó những đóng góp đáng nhớ cho thành công của đội bóng.

Peter Schmeichel

Peter Schmeichel là một biểu tượng quen thuộc của Manchester United, đã từng trở thành cầu thủ của Man City trong mùa giải 2002-2003. Đây cũng là giai đoạn cuối cùng trong sự nghiệp của người gác đền danh tiếng người Đan Mạch.

Những người yêu mến Schmeichel luôn nhớ anh như một cái tên vĩ đại trong khung thành, người luôn giữ vững sự ổn định cho khung thành. Tuy nhiên, trong quãng thời gian anh thi đấu cho Man City, Schmeichel thì không mang lại những dấu ấn to lớn. Thật ngạc nhiên khi một huyền thoại của Manchester United lại từng là một phần của Man City.

Thủ môn của Man City hiện nay

Hiện nay, thủ môn của Man City chính là Ederson Moraes, cái tên từng đến với câu lạc bộ này từ năm 2017 và gắn bó cho tới hiện nay. Cũng như cái tên này đang khẳng định bản thân mình là một thủ môn hàng đầu của thế giới.

Anh đã cùng với câu lạc bộ của mình giành được tới 5 chức vô địch cho tới hiện nay và hoàn toàn có thể gia tăng thêm con số đó trong mùa giải 2023 – 2024 hiện nay. Cũng như bên cạnh đó là một chức vô địch Champions League đầy ấn tượng.

Chính Ederson cũng là một hình ảnh cho thấy Man City khác biệt hoàn toàn so với quá khứ. Đội bóng này đã chuyển mình để trở thành một trong những cái tên xuất sắc của bóng đá hiện nay, cũng như từng là số 1 của cả thế giới.

Lời kết

Với những thủ môn của Man City trên thì chắc chắn khiến không ít người hâm mộ bất ngờ với người hâm mộ bóng đá hiện nay. Đối với Rakhoitv thì những cái tên này đã ít nhiều để lại được những ấn tượng lớn với người hâm mộ của đội bóng này.